Уолтц объяснил, зачем созванивался с Кремлем

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал в среду, 19 марта, что провел телефонный разговор с коллегой в России.

Как уточнил американский чиновник, он поговорил с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым. Стороны "договорились, что наши команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни".

Уолтц заявил, что речь идет о переговорах "технических команд" России и Соединенных Штатов. Им предстоит "сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня", сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление специального посланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что двусторонний российско-американский саммит на уровне глав государств мог бы пройти в Саудовской Аравии. Политик при этом подчеркнул, что это не официальная договоренность, а лишь его личная "лучшая ставка".

Также Уиткофф рассказал, что американский лидер Дональд Трамп велел своей администрации, включая руководство Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ, присоединяться к контактам с Россией.