Собянин: Более 45 колледжей участвуют в форуме в Гостином дворе

Форум колледжей это уникальная возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профессионального образования столицы и узнать о востребованных профессиях.

Для школьников проходят мастер-классы, где они попробуют себя в разных профессиях, смогут приготовить блюда азиатской кухни, управлять электропоездом в VR-очках или освоить азы робототехники, а тем, кто не определился с выбором, предложат пройти профориентационное тестирование. Мероприятие продлится до 21 марта в Гостином Дворе, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Подготовлены интерактивные стенды колледжей, где наши специалисты помогут и ответят на все вопросы, связанные с будущем поступлением и с выбором колледжей. 140 специальностей и профессией, про которые мы сегодня сможем смело говорить, востребованные направления отраслей экономики, представлены на нашей площадке", - отметила Елена Сумакова, заместитель директора Московского центра развития профессионального образования.