Трамп созвонился с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в среду, 19 марта, созвонился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом рассказали в Белом доме.

Как уточнил в соцсетях заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, "прямо сейчас президент Трамп в Овальном кабинете говорит по телефону" с Зеленским. Прочие подробности пока неизвестны.

Ранее Зеленский заявлял, что в ходе беседы с американским лидером рассчитывает обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, равно как и услышать "детали его разговора с Путиным". Разговаривать напрямую с предводителем киевского режима Москва пока не собирается.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев между тем заявил, что посредническая миссия Соединенных Штатов заключается как раз в том, чтобы разъяснять киевскому режиму суть договоренностей с Москвой. При этом Москву и Вашингтон политик сравнил с посетителями столовой, а киевский режим назвал главным блюдом в меню.