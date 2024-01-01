Число пользователей Telegram перевалило за миллиард

Мессенджер Telegram преодолел планку в 1 миллиард активных пользователей в месяц, став вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире. Об этом в среду, 19 марта, рассказал создатель сервиса Павел Дуров.

Как написал бизнесмен в своем Telegram-канале, вовлеченность пользователей также растет. В среднем каждый юзер открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту ежедневно. Это сказалось на поступлениях владельцев мессенджера: в 2024 году они получили прибыль в размере 547 миллионов долларов.

Дуров не удержался от шпильки в адрес конкурента, мессенджера WhatsApp*, который пытается "скопировать наши инновации, сжигая миллиарды на лоббистских и PR-кампаниях, чтобы замедлить нас". По словам создателя Telegram, его детище выросло, стало прибыльным и — в отличие от соперника — сохранило свою независимость.

Однако Telegram является не только средством общения, но и инструментом совершения преступлений. Россиян предупредили о новой уловке мошенников: появившиеся в некоторых подъездах объявления с QR-кодами для подключения к "домовому чату" в Telegram могут открыть злоумышленникам доступ к аккаунтам доверчивых граждан.

В Министерстве внутренних дел России предупреждали, что злоумышленники используют фейковый бот в Telegram от имени "Почты России" для кражи личных данных и денег. Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России