Сергей Собянин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Сегодня, 19 марта, прославленная артистка, солистка ансамбля "Русская песня", ведущая, актриса, режиссер Надежда Бабкина отмечает круглую дату. Ей исполнилось 75 лет, однако ее жизненной энергии, напору и оптимизму могут позавидовать и молодые. Певице настолько все интересно, что она буквально заражает окружение драйвом и положительными эмоциями.

С юбилеем артистку уже поздравили не только представители отечественного шоу-бизнеса, но и президент страны Владимир Путин, а теперь к добрым пожеланиям присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил талант, обаяние и большой вклад артистки в культуру города.

"Артистка большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства, сохранение и популяризацию уникальной народной культуры. Ваше душевное вокальное творчество, подчеркивающее красоту и богатство фольклора, снискало Вам искреннюю любовь миллионов слушателей. Созданный и возглавляемый Вами замечательный театр занял достойное место в культурном пространстве Москвы. Бережное отношение к русской и зарубежной классике, высокий профессиональный уровень исполнителей, интересные режиссерские находки, современные сценические технологии — все это отличает постановки “Русской песни”, которые приходятся по душе зрителям от мала до велика", - написал Собянин в телеграмме, опубликованной на его официальном сайте.

Напомним, Надежда Бабкина родилась в Астраханской области. Родители - деревенская интеллигенция, папа - председатель колхоза, мама - учительница. Пела Надя с детства. Выступала в самодеятельности, закончила музыкальное училище. Но родители считали - нужна серьезная профессия. И тогда она тайно уехала в Москву, оставив родителям записку.

Надежда Бабкина не только певица, но еще и телеведущая, и режиссер, а также счастливая мама и бабушка - у нее трое любимых внуков. Они для нее - лекарство от стрессов. А главный способ подзарядить внутренние батарейки по-прежнему - сцена.