Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Нельзя исключать вариант проведения встречи президентов России и США в Саудовской Аравии, хотя пока никакой конкретики на этот счет нет. Такое заявление сделал в среду, 19 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал допущение Белого дома о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут лично встретиться на территории Саудовской Аравии, которая уже принимала российско-американские переговоры на уровне делегаций, сообщает ТАСС.

В то же время Песков опроверг предположения о том, что Путин и Трамп обсудили тему личной встречи во время телефонного разговора вечером 18 марта. Тем не менее, "есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц поговорил с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым. Они "договорились, что наши команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни".

Между тем Европа, обиженная на отказ Москвы и Вашингтона сделать ее третьей стороной переговоров по Украине, встревожилась из-за резкого потепления отношений между Россией и США. В ЕС боятся, как пишут журналисты, что русские и американцы уже обо всем договорились за спиной у украинцев.