"Терпеть не могу, когда дома маячит кто-то со своими носками": Бабкина высказалась о Горе

Новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен юбилею Надежды Бабкиной. Заводной "казачке Наде" исполнилось 75 лет, но кто даст?! Певица продолжает активно работать: она поет, снимается на телевидении, играет на сцене, путешествует со своим песенным фестивалем по городам России.

Меж тем в Сети уже давно муссируются слухи о новом фаворите Надежды Бабкиной. Поговаривают, что певица увлеклась молодым Сергеем Рябовым, который занимает руководящую должность в театре артистки "Русская песня". В программе Андрея Малахова Рябов появился с шикарным букетом, который вручил имениннице, и прокомментировал слухи об их личных отношениях.

"Мы 24 часа в сутки, семь дней в неделю с Надеждой Георгиевной. Если посмотреть на фотографии, которые публикует пресса, можно поверить во все. Про нас всегда знают немного больше, чем мы о себе сами. Я видел заголовки „Бабкина выпала из окна“, „Бабкина изменилась“, в том числе и про наш роман и думал: где найти этих людей, чтобы такой креатив появился в театре", - с юмором высказался Рябов.

Сама Надежда Бабкина утверждает, что не расставалась с Евгением Гором, которого, по слухам, бросила ради нового фаворита. Однако певица не скрывает, что у них весьма своеобразные отношения. Так, у каждого есть своя личная территория.

"Он никуда не делся, представьте себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 22 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житье-бытье. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще", - заявила Бабкина.