Трамп рассказал о попытке сблизить позиции России и Украины

Телефонный разговор с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским потребовался в рамках усилий по сближению позиций России и Украины. Такое заявление сделал в среду, 19 марта, президент США Дональд Трамп.

Американский лидер созвонился с Зеленским примерно через сутки после того, как состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — тогда обсуждались многие аспекты мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп рассказал в социальных сетях, что проговорил с Зеленским около часа, причем разговор получился "очень хороший". По словам американского президента, обсуждение велось на основе вчерашней беседы с Владимиром Путиным, чтобы сблизить позиции России и Украины в том, что касается из запросов и потребностей.

По выражению Трампа, "мы идем по верному пути". Детальное описание разговора с Зеленским он поручил представить в ближайшее время госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу.