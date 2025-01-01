Инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет с 30 марта по 3 апреля

С 30 марта по 3 апреля 2025 года в очном и онлайн форматах состоится IХ Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

"Фестиваль дает возможность сотням организаций, оказывающим помощь детям и взрослым с аутизмом, как государственных, так и общественных из десятков регионов России информировать общество об аутизме, о том, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с РАС в обычную жизнь", - отметили организаторы.

На фестивале можно будет узнать о возможностях получения помощи и деятельности различных организаций, которые эту помощь предоставляют.

Все подробности представлены здесь.