Белоусов рассказал о применении "Калибров" с подлодок в ходе СВО

В ходе специальной военной операции ВС России эффективно используют крылатые ракеты "Калибр" с дизель-электрических подводных лодок. Об этом в среду, 19 марта, рассказал российский министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя моряков-подводников с профессиональным праздником.

Как сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале, Белоусов подчеркнул, что уже более века подводники стоят на страже суверенитета нашего государства и его интересов — служат надежным гарантом национальной безопасности.

Министр отметил, что подводные силы российской армии планомерно развиваются. На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон".

Ранее сообщалось, что США и НАТО получили новые разведданные о российском "Цирконе". Союзники по альянсу наблюдали за совместными учениями ВМФ и ВКС России в восточной части Средиземного моря. Натовцы следили за пусками высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" и "Оникс".

В Белом доме рассказали, что в телефонном разговоре 18 марта президенты России и США обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений. Политики договорились взаимодействовать с другими странами, чтобы максимально распространить применение соответствующих мер.