Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Главные заявления

Владимир Путин не может не отреагировать на последние события на фронте. После поездки в Курскую область, где наши бойцы завершают разгром противника, президент на коллегии Генпрокуратуры ставит четкую задачу, как поступить с теми, кто посмел вторгнуться на территорию России.

Согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, и в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях — и в Судже, и в других населенных пунктах. Все эти преступники, каратели и те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены. И в дальнейшем должны получить справедливое наказание.

На прошлой неделе эту позицию Верховный главнокомандующий озвучил и перед командирским составом Вооруженных сил России. При этом президент гарантировал гуманное отношение к тем, кто сложит оружие и сдастся в плен.

На коллегии Владимир Путин обращает внимание на вопрос предоставления пострадавшим от действий укронацистов жилищных сертификатов, компенсаций и других средств поддержки. Ведь жители Курской области спасались бегством, оставляя вещи и дома, которые впоследствии были разграблены или разрушены боевиками.

Напомню, что и на федеральном и региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима. В том числе речь идет о компенсациях за утраченное имущество, о выдаче сертификатов на жилье и других выплатах. Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье. Особое внимание прошу уделить защите прав детей и подростков, стариков, которым пришлось пройти через тяжелые испытания.

И, конечно, речь президента зашла и об участниках специальной военной операции. Самое сложное для многих из них – это вернуться к мирной жизни. Встает вопрос трудоустройства, переподготовки, и, конечно, лечения.

"Участники СВО и их родственники должны быть заблаговременно включены в списки получения выплат, а не ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой. Корни данной проблемы в том числе в несвоевременной подготовке воинскими частями необходимых документов. Что также препятствует получению мер поддержки членами семей без вести пропавших военнослужащих. Поручаю военным прокурорам усилить надзорную работу на этом направлении. Продолжайте контролировать обеспеченность участников СВО лекарственными препаратами, медицинской помощью и реабилитацией. В текущей ситуации уволить бойца со службы до завершения лечения протезирования – это все равно что бросить его на поле боя", - заявил генпрокурор Игорь Краснов.

На плечи прокуратуры ложится контроль практически каждой сферы, продолжает президент. Важная функция - охрана природы. Приходится быть начеку, чтобы банальное разгильдяйство не привело к экологической катастрофе. Последствия такой, произошедшей в Черном море, до сих пор ликвидируют.

Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Чёрном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводят пренебрежение правилами безопасности, халатность.

Или коррупция. Президент отметил, что сегодня важно уделять особое внимание расходованию средств на нацпроекты и гособоронзаказ, куда идут крупные суммы из бюджета. Генпрокурор Игорь Краснов назвал эти сферы лакомым куском для недобросовестных чиновников и подрядчиков. Только в прошлом году возбуждено почти 900 уголовных дел. Совершено хищений на сумму четыре с половиной миллиарда рублей. Это сумма, которую потеряла российская экономика. Главное – соблюдение закона, подчеркнул Путин. Причем всеми: гражданами, организациями. Это залог справедливости и гарантия сплоченности.