Мишустин рассказал о помощи жителям и бизнесу в приграничных районах

Правительство направит более 6,5 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей во втором квартале текущего года.
Там остается еще немало тех, кто получает выплаты по региональному, а не по федеральному законодательству. Премьер поручил руководителям субъектов вместе с Социальным фондом проследить, чтобы все пенсии были доведены до жителей без сбоев и задержек.
Также на заседании речь шла о создании комфортных условий для жителей Дальнего Востока. На эти цели в ближайшие три года дополнительно выделят порядка 4 миллиардов рублей.
И еще один важный вопрос - помощь жителям и бизнесу в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей.
"Правительство реализует широкий комплекс мер. Чтобы жители приобретали самые необходимые вещи, предоставляются выплаты, а также на покупку квартиры или строительство нового дома. Для помощи предпринимателям в прошлом году запустили на отдельных территориях приграничных регионов свободную экономическую зону, в рамках которой компании могут воспользоваться не только льготным кредитованием, но и пониженным тарифом на страховые взносы, применять нулевую ставку налога на прибыль от инвестиционных проектов. Теперь такие условия распространили и на те муниципальные образования, где действует режим контртеррористической операции", - отметил премьер.