Мишустин рассказал о помощи жителям и бизнесу в приграничных районах

Правительство направит более 6,5 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей во втором квартале текущего года.

Там остается еще немало тех, кто получает выплаты по региональному, а не по федеральному законодательству. Премьер поручил руководителям субъектов вместе с Социальным фондом проследить, чтобы все пенсии были доведены до жителей без сбоев и задержек.

Также на заседании речь шла о создании комфортных условий для жителей Дальнего Востока. На эти цели в ближайшие три года дополнительно выделят порядка 4 миллиардов рублей.

И еще один важный вопрос - помощь жителям и бизнесу в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей.