Драматическая эпопея с астронавтами NASA завершилась. Как это было

В центре управления полетами NASA - аплодисменты и возгласы ликования. Вместе с россиянином Александром Горбуновым и американцем Ником Хейгом на Землю вернулись Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Те, которые из-за поломок корабля Starliner вместо недели провели на орбите без малого год. И хотя все это время наличие проблем с застрявшим на станции экипажем в NASA публично отрицали, теперь выдохнули с облечением.

До МКС Уилмор и Уильямс, два ветерана-астронавта и отставные летчики-испытатели ВМС США, добрались еще 6 июня прошлого года на экспериментальном корабле Starliner корпорации Boeing. После провального завершения эксперимента вернуть астронавтов на землю решили на корабле главных конкурентов компании - Crew Dragon от SpaceX. Однако по техническим причинам рейс несколько раз переносили. Помочь с вывозом команды предлагала Россия, но администрация Байдена не желала сотрудничать.

Бледную, худую и изможденную, но счастливую - первой из капсулы космического корабля эвакуируют 59-летнюю Суниту Уильямс. Физическое состояние астронавтки, вынужденно поставившей рекорд по совокупному пребыванию в космосе среди женщин, вызывало больше всего опасений у специалистов. Она быстро теряла вес и, очевидно, была нездорова. Напарник Уильямс - 62-летний Барри Уилмор - затянувшуюся экспедицию перенес более стойко. Но из-за отсутствия должной подготовки и на нем длительное нахождение в невесомости сказалось.

Теперь они машут многочисленным камерам и улыбаются, в то время как на носилках их везут к медицинскому вертолету. Как полагают специалисты, на восстановление астронавтам теперь потребуется как минимум несколько месяцев. На фоне пусть и такого, но все-таки хэппи энда куда более туманным теперь видится будущее "Старлайнера". На разработку своего детища корпорация, у которой и без космоса проблем хватает, потратила более 4 миллиардов долларов налогоплательщиков. И в свете последних масштабных проверок в США отчитаться за них, видимо, все-таки придется.