Россияне потеряли из-за мошенников почти 200 млрд рублей

Граждане России лишились в общей сложности почти 200 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников. Такие цифры привел в среду, 19 марта, генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства с участием главы государства Владимира Путина.

Краснов констатировал, что в результате действий мошенников россияне порой остаются без средств к существованию — это "очевидный упрек правоохранительным органам от потерпевших и одновременно вызов всему нашему обществу со стороны преступников".

Генпрокурор признал также, что из похищенных злоумышленниками практически 200 миллиардов рублей потерпевшим возмещена лишь малая часть. Краснов потребовал от прокуроров "действовать более настойчиво, комплексно", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские кредитно-финансовые организации предложили Банку России дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя, если возникает подозрение на мошеннический перевод. Наряду с этим предлагается вводить 30-дневный запрет на вывод денег по заявлению хозяина счета.

Между тем банки пожаловались на попытки мошенничества с самозапретом кредитов — среди россиян нашлись желающие незаконно обогатиться. Они пытаются использовать тот факт, что до появления в кредитной истории отметки о запрете и фактическим началом действия ограничения имеется небольшой временной лаг.