Певица Сати Казанова высказалась о разводе

В Сети уже который день бурлит шумиха вокруг интервью Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Особенно многих зрителей возмутили слова артиста о том, что "вдул с последствиями". Кроме того, зрителям не понравились слова Чумакова о том, что даже супруги, состоящие в браке, ничем друг другу не обязаны.

Журналисты поинтересовались у Сати Казановой ее мнением. Певица призналась, что не согласна с позицией Алексея Чумакова, хотя понимает, что он хотел донести до общественности.

"Если муж и жена заключили союз, то это уже определенные обязательства. Я понимаю, что он имел в виду: сегодня так, завтра эдак. Даже пятеро или семеро детей не гарантируют распада или развода... Я даже в мыслях не допускаю чего-то такого, будучи замужем", - призналась Сати Казанова "Звездачу".

Артистка, тем не менее, подчеркнула, что в ссорах с мужем, итальянцем Стефано Тиоццо, не позволяет себе грубых слов или выражений, касающихся расставания или развода. При этом певица призналась, что обычно в их паре инициатором разборок выступает она, и касаются они бытовых вещей, а ее муж старается сгладить конфликт.

Напомним, что Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в 2017 году. Осенью 2024 года певица подарила мужу дочь. Беременность артистка тщательно скрывала. Впоследствии Казанова призналась, что ребенок является долгожданным, они давно мечтали о прибавлении, но у них не получалось.