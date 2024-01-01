Инфляция в России слегка замедлилась

Инфляция в России по состоянию на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее. Такие показатели приводятся в докладе Министерства экономического развития России "О текущей ценовой ситуации".

В документе, выдержки из которого приводит РИА Новости, говорится, что в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее — 0,18%).

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%.

В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%, тогда как услуги (туристические, регулируемые и бытовые) за неделю подорожали на 0,11%.

Ранее Минэкономразвития отметило, что в отечественной экономике в конце 2024 года проявились первые признаки охлаждения. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что замедлились темпы роста в пищевой и химической промышленности, в деревообработке, в отдельных отраслях машиностроения.

При этом глава государства Владимир Путин рассказал, что российский бизнес научился работать в условиях санкций, введенных в отношении нашего государства недружественными странами. Однако, подчеркнул президент, рестрикции не следует воспринимать как временные, ведь в любом случае Запад найдет способ "вставить палки в колеса".