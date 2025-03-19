Друг раскрыл обстоятельства смерти хоккеиста Малыхина

Накануне, 18 марта, в Екатеринбурге был найден мертвым бывший игрок "Ак Барса", "Автомобилиста" и московского "Спартака" Федор Малыхин. Хоккеисту было 34 года. Сейчас его друг Данил Галимуллин раскрыл обстоятельства смерти спортсмена.

Он рассказал, что 16 марта они провели вместе на арене - в тот день "Автомобилист" играл дома с "Сочи". Во время просмотра хоккейного матча Малыхин, по словам приятеля, выпил несколько бутылок пива. После этого, когда завершилась игра, Данил и Федор разъехались по домам, договорившись встретиться на следующий день на тренировке.

Однако на тренировке Малыхин так и не явился. Галимуллин связался с его отцом, который тоже сообщил, что не разговаривал с наследником. В итоге они договорились, что если Федор объявится, один другого предупредит. В какой-то момент Галимуллин все же решил сам набрать отцу Малыхина. Тот сообщил, что Федор умер.

Оказывается, во вторник родитель приехал к Малыхину, взломал дверь квартиры и обнаружил "уже синее" тело сына на диване, передает РИА Новости. Галимуллин подчеркнул, что прибывшие на место представители правоохранительных органов не обнаружили в квартире никаких запрещенных веществ.

Интересно, что в декабре 2024 года хоккеист перенес операцию на руке и должен был принимать кроверазжижающие препараты. Будет произведено гистологическое исследование, по результатам которого специалисты установят точную причину смерти Малыхина.

Напомним, Федор Малыхин завершил карьеру в 2023 году. Он выступал за екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", казанский "Ак Барс", московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и омский "Авангард". С "Ак Барсом" хоккеист выигрывал Кубок Гагарина. В 2014-м Малыхин играл в матче всех звезд КХЛ.