В офисе Зеленского раскрыли детали разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп в ходе созвона с главой киевского режима Владимиром Зеленским поставил его в известность о том, что обсуждалось в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 19 марта, рассказали в офисе Зеленского.

По словам источников, на которые ссылаются украинские средства массовой информации, Трамп и Зеленский согласовали детали "режима тишины" в небе и на море, а также обсудили возможность прекращения боевых действий по всему фронту.

Зеленский проинформировал американского лидера о ситуации на поле боя. Обсудили политики и вопросы освобождения пленных.

При этом спикер Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским старался привести Киев и Москву "к общему знаменателю", поскольку решительно настроен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине, сообщает ТАСС.

Эти заявления из Киева и Вашингтона прозвучали на фоне публикации Bloomberg о том, что Владимир Зеленский согласился на предложение Трампа об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сторон конфликта на Украине.

Тем временем Кремль отреагировал на сообщения о том, что президенты России и Соединенных Штатов могут лично встретиться в Саудовской Аравии. В Москве заявили, что "есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе".