Появление на Украине иностранных вооруженных сил под любым флагом будет означать вовлечение в конфликт с Россией, Москва отреагирует на это всеми имеющимися средствами. Об этом заявила в среду, 19 марта, исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат напомнила, что Москва категорически не приемлет появление на Украине иностранных военных, "будь то иностранные контингенты, военные базы или некие "миротворческие операции", которые предлагают те, кто слово "миротворчество" и "мир" вообще изъяли из своего лексикона, да и политической практики".

Жданова подчеркнула также неприемлемость концепций достижения "мира только силой", которые подстегивают киевский режим к новым терактам против гражданского населения — подобными варварскими методами "киевская клика" из последних сил пытается доказать свою боеспособность и навязать условия возможных переговоров, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее в Кремле подчеркнули, что Киев не отменил свою очередную ночную атаку на объекты в России, несмотря на достигнутые в ходе разговора Владимира Путина и Дональда Трампа договоренности. Тем не менее, российский лидер не стал отменять свое решение о прекращении ударов по энергообъектам.

Глава киевского режима Владимир Зеленский между тем заявил, что территориальный вопрос будет обсуждаться на будущих переговорах по Украине. При этом Киев наотрез отказывается признать российский суверенитет над Крымом, Донбассом и Новороссией.