Американский лидер Дональд Трамп выразил убежденность в том, что если Соединенные Штаты будут контролировать энергетические объекты Украины, это станет лучшим средством защиты такой инфраструктуры. Об этом рассказала в среду, 19 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Спикер администрации Трампа выступила с этим заявлением вскоре после завершения телефонного разговора президента Соединенных Штатов с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как отметила чиновница, Трамп сказал Зеленскому, что США готовы помочь в управлении электрическими и ядерными станциями на Украине.

Что касается соглашения с Украиной по ее природным минеральным ресурсам, оно по-прежнему остается в планах, однако Соединенные Штаты в настоящее время сосредоточены на мирном урегулировании конфликта с Россией, цитирует Ливитт ТАСС.

Договоренность о временном прекращении атак на энергообъекты стала результатом созвона президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер незамедлительно отдал соответствующий приказ армии. Бойцы ВС России сами сбили семь собственных беспилотников, запущенных по целям на Украине, когда получили этот приказ.

Зато киевский режим приступать к реализации этого пункта не спешит. ВСУ через несколько часов после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа атаковали дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская на Кубани.