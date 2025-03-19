Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Артем Дзюба стал лучшим нападающим в истории сборной России по футболу. Он превзошел рекорд Александра Кержакова.

Дзюба забил на 43 минуте товарищеского матча против сборной Гренады, который прошел сегодня, 19 марта. Этот мяч стал для Дзюбы 31-м в карьере в составе сборной России, он на гол оторвался от Кержакова, передает РИА Новости.

Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Артема Дзюбу сигма-боем. Об этом он заявил на пресс-конференции перед игрой со сборной Гренады.

"Кто из нас с Дзюбой больше сигма-бой? Он на 20 лет младше меня. Я уже… Как это называется? Кроуф, роуф… Скуф! Во, правильно! Я уже скуф. Сигма, естественно, Артем", - сказал Карпин.

Кроме того, Валерий Карпин объяснил, почему вызвал Артема Дзюбу на матчи сборной с Гренадой и Замбией. Наставник национальной команды считает, что 36-летний нападающий это заслужил своей игрой.