Ведущего Бориса Корчевникова объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему, генеральному директору телеканала "Спас" Борису Корчевникову по трем уголовным статьям. Его объявили в розыск, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Бориса Корчевникова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, оправдании действий России и прославлении российских военных, а также в незаконном пересечении границы.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину сразу по трем уголовным статьям. В частности, артист обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины, в пропаганде войны и прославлении представителей ВС России.

А до этого СБУ завела дело против российского певца Григория Лепса. Его обвинили в поддержке СВО, а также обратили внимание на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также артисту припомнили, что он регулярно оказывал гуманитарную помощь бойцам.