Жена выступила с трогательным сообщением в честь юбилея Брюса Уиллиса

Сегодня, 19 марта, круглую дату отмечает один из самых известных голливудских актеров Брюс Уиллис. Ему исполняется 70 лет. По такому случаю его супруга Эмма опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию именинника и сопроводила ее трогательной записью, обращенной к его фанатам:

"Сегодня день рождения Брюса, и если я что-то и знаю, так это то, что нет большего фаната, чем фанат Брюса. Так что засыпьте его сегодня всей любовью — он почувствует ее, клянусь, почувствует. Вы — одна мощная группа. Мне нравится, как вы сплачиваетесь ради него, и я так благодарна, что у него есть вы".

В "Сторис" Эмма попросила всех желающих написать Брюсу пожелания и добрые слова. В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах в адрес именинника.

Отметим, что Брюс Уиллис ведет крайне закрытый образ жизни. Страдающий деменцией актер практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему все сложнее и сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно два года назад. Сейчас Уиллис практически не разговаривает.

Ранее сообщалось, что из-за своего недуга актер может не дожить до 70 лет. К счастью, этого не произошло. Рядом с артистом не только его супруга Эмма и дочки Мэйбел и Эвелин, но и бывшая жена, актриса Деми Мур, и их взрослые наследницы Румер, Скаут и Таллула. Одна из них, к слову, недавно стала мамой, так что Брюс еще и счастливый дедушка.