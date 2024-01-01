Президент Сербии задумался об отставке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост главы государства, если сообщения о применении силовиками звукового оружия против протестующих в Белграде получат подтверждение.

Как сообщает Nova S, Вучич заявил, что "если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, то я больше не президент". Обращаясь к правоохранителям, сербский президент заявил, что они "жалкие лжецы", которым "должно быть стыдно" за свои действия.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уже подал в отставку на фоне протестов, сербский парламент утвердил его уход с поста главы правительства.

Ранее сообщалось, что на улицы Белграда вышли более ста тысяч оппозиционно настроенных граждан. Формальным поводом к протестам стала трагедия в городе Нови-Сад: в ноябре 2024 года жертвами несчастного случая на вокзале стали 15 человек. Но сербские власти убеждены, что массовые акции инспирированы из-за рубежа ради государственного переворота.

После обвинений в адрес правоохранителей, которым вменяют применение звукового оружия против митингующих, власти Сербии предложили привлечь к расследованию представителей российских и американских спецслужб. Официальный Белград заявил, что согласен пригласить сотрудников ФБР и ФСБ, "чтобы остановить поток лжи".