Госдеп анонсировал рамочное соглашение по Украине

Американские власти рассчитывают на скорую выработку рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделали в среду, 19 марта, в Госдепартаменте США.

Как подчеркнула официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, "мы находимся ближе к миру, чем, конечно, когда-либо были". Вместе с тем чиновница признала, что все же остается ряд острых нерешенных вопросов.

Тем не менее, по результатам встреч и переговоров в Саудовской Аравии с российскими политиками с одной стороны и представителями киевского режима с другой стороны Вашингтон надеется на то, что удастся сформировать "жесткое и быстрое рамочное соглашение".

Сделать это, по словам Брюс, вероятно, получится "в следующие несколько дней в Саудовской Аравии", сообщает РИА Новости.

18 марта состоялся очередной телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле рассказали, что политики обсуждали проработку возможных путей урегулирования конфликта на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным.

Между тем Трамп предложил отдать украинские электрические и ядерные станции под контроль Соединенных Штатов — в Вашингтоне сочли, что это станет лучшим средством защиты энергетической инфраструктуры Украины.