ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на регионы России

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы. В течение прошедшей ночи уничтожено 132 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, над территорией Воронежской области сбито 40 беспилотников. 22 дрона уничтожено над Белгородской областью, 9 – над Ростовской, по три БпЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, один беспилотник – над Липецкой областью.

Над Саратовской областью силы ПВО сбили 54 вражеских дрона. Повреждена больница в Энгельсе, число пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до двух. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в больнице частично выбиты окна, пострадали женщина и мужчина. Занятия в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме.