Информация о ситуации в зоне проведения спецоперации. Наши военные продвигаются по всем ключевым направлениям.

На Красноармейском расчеты ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожили огневую точку ВСУ. Разведка показала, что боевики вели плотный огонь из стрелкового оружия и препятствовали продвижению наших штурмовиков.

Укреплённый опорный пункт неприятеля разгромили военнослужащие расчёта самоходной артиллерийской установки "Малка". Серия залпов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 25 километров под прикрытием ЗРК "Стрела-10" - и оборона противника прорвана.

Вражеские опорники уничтожены и на Южно-Донецком направлении. Там танкисты группировки войск "Восток" точными ударами разбили живую силу врага, его огневые средства и укрепления.

Наши военные продолжают вытеснять врага в Курском приграничье. Там экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и технику неприятеля. Поддерживая подразделения группировки "Север", лётчики выполнили пуски ракет по заданным координатам.

И сегодня Минобороны опубликовало кадры работы артиллеристов в Белгородской области, куда 18 марта пытались вклиниться вражеские подразделения. Все атаки были успешно отражены. На кадрах расчёты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уверенно бьют по противнику. Огонь корректируют с помощью воздушной разведки. Точными попаданиями боевики и техника разбиты.