Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Старший лейтенант Дмитрий Галицкий, командуя штурмовиками, скрытно подобрался к вражескому опорному пункту и неожиданно для противника атаковал его. Во время штурма Дмитрий получил ранение, но продолжил руководить группой. В ходе боя неонацисты понесли большие потери и были вынуждены отступить. А наши войска начали активное наступление вглубь обороны врага и освободили расположенный рядом населенный пункт.

Рядовой Михаил Беккеров, действуя в составе мотострелков, во время боя с неонацистами, под плотным обстрелом оказал неотложную медицинскую помощь десяти раненым военным и эвакуировал их в безопасное место. А после сражения организовал доставку пострадавших в полевой госпиталь. Жизни наших бойцов были спасены.