Политолог Камкин рассказал, как евробюрократы "затыкают рот неугодным"

Готовы ли европейские политики отказаться от военной поддержки киевского режима? В какой мере курс западных стран будет зависеть от интересов производителей оружия? И слышны ли в Европе голоса тех политиков, которое призывают лидеров ЕС занять более реалистичную позицию?

Реакцию европейских стран на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с доцентом Финансового университета при правительстве России Александром Камкиным.

"На самом деле, евробюрократы долго думали, как же заткнуть рот неугодным. Как же бороться с инакомыслящими. И вот идеальный вариант: если ты против милитаризации Европы, то ты не только пацифист, но и сразу нацист", - отметил он.