Террор или война глубинного государства. В Соединённых Штатах развязали открытый террор в отношении владельцев автомобилей "Тесла". На специальном сайте выложены данные всех хозяев электрокаров, адреса автосалонов и зарядных станций.

Движение "Тесла тэйкдаун" поставило ультиматум всем владельцам машин: продавайте, тогда и ваши данные удалим из доступа. Большой террор против компании Илона Маска начался после того, как он возглавил Департамент эффективности правительства, с подачи которого Дональд Трамп закрыл несколько организаций, получавших огромные деньги из бюджета, в том числе USAid. Она тратила миллиарды долларов на деструктивную работу в других странах.

Ни у кого нет сомнений, что это хорошо спланированная кампания, политическая кампания против Трампа и Маска. Когда на окнах сервисных центров пишут "Трамп продал нас" и "Сопротивляйтесь!" Что-такое мы видели, когда на улицы выпустили одичалых из движения БЛМ, громивших магазины и набивавших сумки алкоголем. Глубинное государство умеет развязывать войны.

И в Европе готовятся к войне. С кем? Урсула фон дер Ляйен знает: Россия копит силы для нападения на ЕС! Это не бред, это большие деньги. Хронически больная европейская промышленность встрепенулась - запахло прибылями! И вот уже гендиректор "Фольксвагена" Оливер Блуме заявил, что концерн готов производить оружие. Продажи автомобилей падают, людей увольняют и сейчас единственный повод для гордости у "Фольксвагена" - продажа фирменных сосисок.

Как заработать, если придумать войну с Россией: ведь в действительности всё не так, как на самом деле.