Венгрия выступит против интеграции Украины в ЕС, заявил Орбан

Венгрия на саммите Евросоюза 20-21 марта выступит против ускоренного приема Украины в сообщество. Об этом в четверг, 20 марта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан местному изданию MTI.

Орбан призвал всех жителей Венгрии воспрепятствовать этому процессу, чтобы "не платить ещё один чек каждый год".

Премьер-министр Венгрии также выступил против общего кредита ЕС для перевооружения Европы. Он подчеркнул, что Будапешт поддержит создание фонда, в который каждый член ЕС вносил бы деньги из собственного бюджета.