Полицейские ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались мошенники

Полицейские ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались телефонные мошенники. Они предоставляли украинским злоумышленникам возможность обманывать россиян.

Преступники из-за рубежа звонили нашим гражданам и сообщали о необходимости продлить договор с оператором связи, выманивали код от приложения Госуслуг, а потом оформляли микро-кредиты и требовали перевести деньги на так называемый безопасный счет - якобы для возврата заёмных средств.

Сотрудники МВД установили адреса двоих злоумышленников. Они арендовали квартиры, где устанавливали оборудование, необходимое для подмены номеров на российские. Правоохранители установили и других участников нелегальной сети.