Полицейские ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались мошенники

Полицейские ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались телефонные мошенники. Они предоставляли украинским злоумышленникам возможность обманывать россиян.
Преступники из-за рубежа звонили нашим гражданам и сообщали о необходимости продлить договор с оператором связи, выманивали код от приложения Госуслуг, а потом оформляли микро-кредиты и требовали перевести деньги на так называемый безопасный счет - якобы для возврата заёмных средств.
Сотрудники МВД установили адреса двоих злоумышленников. Они арендовали квартиры, где устанавливали оборудование, необходимое для подмены номеров на российские. Правоохранители установили и других участников нелегальной сети.
"Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали двое жителей города Чебоксары. По указанию зарубежных сообщников, они по объявлениям в мессенджере набирали желающих заработать. По выявленным адресам проведены обыски. Изъято в общей сложности 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.