Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл учения с ВМС Пакистана

Кадры из Аравийского моря. Там отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные учения с военно-морскими силами Пакистана.

После выхода из порта Карачи наши корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также танкер "Печенга" сформировали совместный отряд с пакистанскими кораблями "Шах-Джахан" и "Табук".

В ходе тренировки они отработали задачи тактического маневрирования и отразили атаки катеров условного противника. Также экипажи провели учения по противовоздушной обороне с участием патрульных самолетов и истребителей исламской республики, которые имитировали пуски противокорабельных ракет. Тренировку завершили освобождением условно захваченного террористами судна, роль которого выполнил танкер "Печенга".