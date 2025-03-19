Трамп восхитился необъятностью России: "У них 11 часовых поясов!"

C Россией нужно иметь дело, потому что у нее самая большая территория. Об этом заявил в интервью Breitbart президент США Дональд Трамп, после чего восхитился размером России.

"У них на сегодняшний день крупнейший участок суши - больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую", — заявил американский лидер и добавил, что у России очень ценная земля.

Глава Белого дома считает, что если Вашингтон восстановит экономические отношения США с Москвой, это может привести к ослаблению связей России и Китая. При этом Трамп тут же добавил, что действия по сближению с Москвой не направлены на разрушение ее связей с Пекином.

Днем ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что после телефонного разговора российский лидер и его американский коллега отметили потенциал сотрудничества России и США в сфере экономики.