На Западе предрекли прекращение существования Украины: "От нее мало что останется"

Белый дом заявил, что переход украинских АЭС под контроль США стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры. Это высказывание серьезно обеспокоило Запад.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что Украина может и вовсе прекратить свое существование. "После того, как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от нее останется не так уж и много" — написал профессор в соцсети X.

Днем ранее американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. В свою очередь глава американского минэнерго Крис Райт сообщил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.