Атака на Энгельс стала самой массированной за время СВО

Экстренные службы Саратова и Энгельса продолжают работать в усиленном режиме. Они ликвидируют последствия самой массированной за все время СВО атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По данным губернатора, в результате атаки беспилотников ВСУ в Энгельсе повреждены здания больницы, двух детских садов и школы. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет. Во время атаки на больницу пострадала женщина, позже к врачам обратился мужчина.

Городские администрации Саратова и Энгельса совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов, принимают необходимые меры. Восстановительные работы проведут сегодня, чтобы к вечеру больница вернулась к работе в штатном режиме. Как сообщалось ранее, над Саратовской областью силы ПВО сбили в течение минувшей ночи 54 вражеских дрона. Всего над российскими регионами средства противовоздушной обороны уничтожили 132 беспилотника ВСУ.