Белый дом обвинил Джо Байдена в массовом убийстве

Администрация экс-президента США Джо Байдена виновна в нынешнем дефиците яиц и росте цен на них. К этому привело решение бывшей администрации Белого дома уничтожить восемь миллионов кур по всей стране.

С обвинениями в адрес команды Байдена выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В соцсети X она привела данные за последние несколько месяцев по птице, отбракованной из-за птичьего гриппа.

На графике видно, что за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа количество отбракованных куриц резко возросло.

"Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен", — написала Левитт под графиком.

Она назвала дефицит яиц в США "яичным кризисом Байдена". По словам Левитт, сейчас Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства работает над решением этой проблемы.