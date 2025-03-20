Россияне стали на треть реже ходить в рестораны

Россияне с начала года стали реже питаться вне дома. Походы в рестораны сократились на треть.

"На 35% снизили посещаемость ресторанов. При этом объем трат также уменьшился - на 19%, а средний чек вырос на 17%, до 841 рубля", — сообщили эксперты "Почта банка", проведя анализ транзакций по картам клиентов.

Также россияне теперь меньше едят в столовых и в фастфуд заведениях. Аналитики связывают это со стремлением вести здоровый образ жизни и придерживаться принципов правильного питания.

При этом в рестораны жители России перестают ходить по другой причине. Цены в заведениях общепита подросли, что побудило значительную часть граждан разумнее относиться к тратам на питание, пишет РИА Новости.