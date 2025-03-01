Оборонные штабы США и Украины будут тесно обмениваться информацией относительно положения Вооруженных сил Украины в Курской области. Вопрос обсудили в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Как указано в совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, стороны будут информировать друг друга по мере развития ситуации на поле боя.

Президент России Владимир Путин сообщил во время расширенного заседания коллегии генпрокуратуры 19 марта, что российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области. Глава государства подчеркнул, что украинские каратели и те, кто отдавал преступные приказы, должны быть установлены и наказаны. Их злодеяния в Курской области нужно тщательно расследовать.

Рубио и Уолтц в своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сообщили, что Дональд Трамп детально проинформировал президента Украины о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер рассказал Зеленскому о ключевых вопросах, обсужденных на переговорах президентов России и США.