Приехавшую в Дубай на тусовку к шейхам 20-летнюю украинку нашли у дороги с переломом позвоночника

Модель Мария Ковальчук пропала 10 марта в Дубае. Девушка больше недели не выходила на связь с близкими.

Как рассказала мама Марии, 9 марта Ковальчук праздновала 20-летие. Модель решила поехать в отель на вечеринку к местным шейхам. Мария сама позвонила маме и рассказала, куда направляется. По словам женщины, голос ее дочки был растерянным.

Через восемь дней модель с переломами рук, ног и позвоночника нашли на обочине дороги. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мария уже перенесла четыре операции, но медики не дают никаких прогнозов. Ковальчук в сознании, но не может двигаться и говорить, она только шевелит губам.

По данным SHOT, модель могла попасть в сексуальное рабство. Такую версию выдвинули ее родственники.