Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили Путина и Минобороны

На Родину из украинского плена вернулись 175 российских военнослужащих. О достижении договорённости об обмене Владимир Путин сообщил во вторник в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Всем бойцам помогли связаться с родственниками и направили в центры реабилитации Минобороны. Такое же количество солдат ВСУ передано Киеву. И ещё дополнительно 22 тяжелораненых украинца - это жест доброй воли со стороны Москвы.

Все, кто находился на борту военно-транспортного самолета Ил-76, еще до конца не верят, что украинский плен позади. И вот тот самый момент, когда можно с облегчением выдохнуть - наконец-то родная земля. Бойцы вернулись домой. И каждый благодарит страну:

"Благодарю Министерство обороны за столь приятную встречу, за столь быстро организованный обмен, в частности, хотелось бы поблагодарить нашего президента".

И первым делом наши бойцы стремятся позвонить родным. Во многих регионах в этот момент глубокая ночь, близкие, вероятно, спят. Дрожащими от волнения руками военные набирают номер в надежде, что кто-то все-таки подойдет к телефону. На том конце провода этого звонка ждали слишком долго.

В плену некоторые бойцы находились по 7-8 месяцев. Там время, говорят они, тянулось вечно. Единственное, что спасало - это надежда на скорое возвращение домой. Об освобождении заранее, конечно, никто не сообщал. Все произошло день в день - быстро.

Обмен пленными происходил по формуле 175 на 175 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве жеста доброй воли на Украину были возвращены также 22 тяжелораненых боевика, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Что же касается наших военных, то впереди у них реабилитация в клиниках Министерства обороны, а уже после - встреча с родными.