ФСБ опубликовала архивы о зверствах пособников нацистов в Днепропетровской области

Архивные документы о зверствах пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны обнародовало ФСБ России.

Рассекреченные материалы свидетельствуют о массовых казнях мирных жителей, в том числе детей, которые проводили украинские полицейские, служившие фашистам, на территории оккупированной Днепропетровской области.

Убийства совершались с особой жестокостью. Так, весной 42-го в селе Томаковка каратели расстреляли более 100 воспитанников детского дома, а в Новопроскуровке младенцев заживо бросали в яму.

Также жертвами преступников становились инвалиды и старики, многих добивали молотками или лопатами. В ходе освобождения Украины Красной Армией часть пособников гитлеровцев арестовали. На допросах они подробно рассказывали о своих зверствах. По решению суда, предателей приговорили к высшей мере наказания.