Киевский режим делает все возможное, чтобы частичное прекращение огня между Россией и Украиной было сорвано, так и не начавшись. Очередным подтверждением недоговороспособности Зеленского стала новая атака украинских беспилотников на российские регионы. Она была осуществлена практически сразу после телефонного разговора главаря националистов с президентом США Трампом, в ходе которого Зеленский заверил американского лидера, что принимает условия прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Подробнее – в репортаже