Информация о ситуации на Ближнем Востоке. Израиль начал наземное вторжение в сектор Газа, а также нанес по анклаву новые массированные удары с воздуха. Их жертвами стали более 70 человек. Военные объекты ЦАХАЛ атакуют йеменские хуситы. Как сообщается, они выпустили по территории еврейского государства гиперзвуковую ракету.

Сирены воздушной тревоги этой ночью звучали в десятках израильских городов, включая Иерусалим и Тель-Авив. Йеменские хуситы атаковали еврейское государство с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Армия обороны утверждает, что перехватила снаряд. Шиитское движение, напротив, сообщает об успешном поражении цели - международного аэропорта Бен-Гурион. А также о новом ударе по американским кораблям в Красном море. США эту информацию не комментируют.

А это пылающий Йемен - результат американского авианалета на столицу Сану. Вашингтон целился в военные объекты и склады оружия. Но бомбы упали в районе аэропорта и жилых кварталов. Среди пострадавших, в основном, женщины и дети. А Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Продолжаются и массированные удары с воздуха. Сегодня погибли десятки мирных жителей. Много пострадавших и пропавших без вести.

ЦАХАЛ называет своей целью борьбу с радикалами из ХАМАС и развивает наступление и на других палестинских территориях.

В Иерусалиме тысячи людей вышли на акцию протеста. Они обвиняют правительство Нетаньяху в затягивании конфликта по политическим мотивам и опасаются, что новая эскалация приведет к гибели израильских заложников. Разгоняли толпу с помощью слезоточивого газа.

Протестует арабский мир, а также сторонники Палестины в Европе и США. В Нью-Йорке митингующие собрались у одного из зданий, принадлежащих корпорации Трампа. Они обвиняют Белый дом в поддержке геноцида в Газе.

Между тем ХАМАС, несмотря на давление со стороны Тель-Авива и Вашингтона, не идет на уступки. В движении сообщили, что получили через посредников некие предложения о перемирии, но считают их неполными и недостаточными.