В центр реабилитации ластоногих доставили детенышей нерпы и тюленя

Новорожденный щенок балтийской нерпы так жалобно зовет маму, что специалистам пришлось пойти на хитрость: в контейнер к детенышу "подселяют" огромного игрушечного тюленя.

Уловка сработала: щенок уткнулся носом в плюшевый бок и мгновенно успокоился. Он и еще один товарищ по несчастью - детеныш серого балтийского тюленя - первые в этом году пациенты центра реабилитации ластоногих, который работает на базе одного из предприятий Водоканала Санкт-Петербурга. Щенков подобрали на побережье Финского залива - сейчас им дают успокоиться и кормят каждые два часа через зонд. Ученые говорят: нынешней весной воспитанников будет много.

Зима в этом году выдалась безморозной и малоснежной, лед на Финском заливе получился очень тонкий. Огромные льдины откалываются друг от друга. И это самое опасное, что может быть в период размножения ластоногих.

Тюлени и нерпы очень страдают от нехватки снега. Самки не могут построить себе снежные домики, в которых обычно прячут новорожденное потомство от хищных птиц. Без сугробов детеныши открыты всем врагам и ветрам. А если льдина раскалывается и маленького щенка относит от мамы, он становится совсем беззащитным.

"К сожалению, на всех наших водоемах на крупных, где обитают тюлени - на Каспии, на Байкале - ледовые площади сокращаются, везде такая проблема развивается и появится потребность оказывать помощь этим животным", - отметил Вячеслав Алексеев, директор Центра реабилитации ластоногих.

Петербургские специалисты по защите ластоногих уже который год пытаются придумать, как помочь представителям этого вида в отсутствие снега. Такой соломенный шалашик-укрытие - один из вариантов замены сугроба, его будут испытывать в следующем зимнем сезоне. А еще ученые разработали специальные мобильные модули для спасения животных, которые можно оперативно разворачивать прямо на берегу- первый образец планируют опробовать в Калининградской области - там тоже есть лежбища тюленей и нерп.

"Здесь все собрано из предметов бытового назначения, из максимально дешевого, утилитарного, чтобы по окончании срока выращивания - это 3-4 месяца - все это можно было бы разобрать", - рассказал Вячеслав Алексеев.

К лету, когда новорожденные нерпенок и тюлененок подрастут, их выпустят на волю. А пока детеныши отсыпаются и копят силы. Из сухого бассейна их вскоре перенесут в теплые ванны, где они научатся плавать и ловить рыбу. Правда, пока жилплощадь в аренде - там пережидают зимние холода постоянные обитатели центра. Два взрослых самца балтийской кольчатой нерпы - Крошик и Шлиссик. Несколько раз они тоже попали сюда щенками, но в природу возвращаться наотрез отказались - все время приплывали обратно.

Повзрослевших питомцев пришлось оставить в центре. Они живут здесь на правах домашних животных. Сейчас эти двое ждут, когда можно будет перебраться в большой уличный бассейн, там больше места для игр. Да и теплое место для новых постояльцев тоже нужно освободить.