Подразделения ВС России выбили боевиков ВСУ из населенного пункта Жеребянки. Идет зачистка села на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

По данным Рогова, российские подразделения в Запорожской области продвинулись на ореховском направлении. Улучшены позиции по переднему краю севернее населенных пунктов Работино и Нестерянка.

От Работина и Нестерянки российские войска продвинулись на север, в сторону Новоданиловки и Новоандреевки. По данным Рогова, на этом направлении освобожден достаточной широкий участок фронта, передает ТАСС.