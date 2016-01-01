Сын орудовавшего в СССР серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий стал бойцом ВСУ. Он служит на Харьковском направлении с самого начала СВО.

Юрию 56 лет, после того как он отсидел в российской тюрьме за кражи и вымогательство, мужчина переехал в Харьков. Чикатило хоть и гордился отцом, но сменил фамилию на девичью фамилию своей жены и стал Мирошниченко. У Юрия есть сын, которого назвали в честь "знаменитого" деда.

В самом начале спецоперации Чикатило вступил в ряды ВСУ. По данным SHOT, Юрий по сей день продолжает служить на Харьковском направлении в подразделении артиллеристов.

На Украине наследник серийного убийцы успел прославиться. Он хайповал на имени своего отца, ходил по разным местным ток-шоу, участвовал в Майдане и называл себя патриотом Незалежной. Но в ВСУ, как выяснилось, Юрий вступил не от любви к новой родине. Взять оружие в руки его вынудили долги.

Еще в 2016 году Чикатило бросила жена, и с того времени у Юрия копились невыплаченные алименты. Жил сын маньяка на кредиты, любил лихачить на дороге, но не платил штрафы. В итоге мужчина погряз в долгах настолько, что его разыскивали судебные приставы и МВД Украины.