ФСБ задержала жительницу Крыма за передачу данных СБУ

Сотрудники ФСБ задержали сотрудничавшую со спецслужбами Украины жительницу Крыма. 28-летняя женщина передавала украинской разведке данные о расположении российских военных аэродромов на территории полуострова.

Задержанная призналась следователям, что в одном из украинских Telegram-каналов предложила свою помощь по сбору информации. Она передавала куратору данные о местах расположения военных аэродромов, спецтехники и средств ПВО и другие интересные Украине данные. За эту работу ей переводили деньги на криптокошелек — от 30 до 100 долларов за выезд, передает ТВЦ.

Женщина выезжала, фотографировала и отправляла координаты нефтебаз, военных баз, складов с боеприпасами и аэродром в Джанкое, также она выезжала на Крымский мост. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.