Собянин рассказал о приоритетных проектах в сфере образования

В ближайшие 7 лет в Москве построят и модернизируют около тысячи школьных зданий. 50 учреждений обновят уже в этом году. О приоритетных проектах в сфере образования рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Продолжат развивать сервисы "Московской электронной школы". Особое внимание уделят профильному и предпрофессиональному образованию. Усилят подготовку учащихся по математическому и естественно-научному направлениям. Также обновят материально-техническую базу колледжей, создадут и переоборудуют свыше двух тысяч лабораторий и мастерских.

Для девятиклассников увеличат количество бюджетных мест. На базе современных производств откроют флагманские центры практической подготовки. Кроме того, продолжат создавать условия для профессионального развития и поддержки педагогов.



