ЕС отказался принимать условия России по урегулированию конфликта на Украине

Европейские страны не намерены выполнять условия президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине. Заявление высокопоставленного еврочиновника приводит агентство Bloomberg.

Агентство уточняет со ссылкой на источники, что европейские столицы не пойдут на соглашение "ни при каких обстоятельствах". Кроме того, Евросоюз хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, рассчитывая получить большую автономию в переговорном процессе.

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошими" состоявшиеся 18 марта телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Так же он оценил 19 марта разговор с Владимиром Зеленским. Трамп призвал Европу пойти по пути мирного урегулирования конфликта.